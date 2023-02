Birdwatching ad Arnovecchio, una nuova tappa

Una nuova occasione per osservare gli ospiti dell'oasi naturale di Arnovecchio in questi mesi d'inverno. Il birdwatching invernale torna protagonista domenica 12 febbraio 2023, dalle 9 alle 11: sarà possibile vedere dagli uccelli acquatici del lago ai piccoli passeriformi del bosco, ascoltando preziose indicazioni su come trasformare il proprio giardino in una piccola oasi per la fauna selvatica. Nel mese di febbraio, la piccola area umida ospita ancora anatre selvatiche come il Germano reale, il Mestolone e altre specie, altri uccelli acquatici utilizzano ancora il laghetto come area di foraggiamento, come la Folaga, che si nutre di piante sommerse, e pescatori come il Tuffetto, lo Svasso maggiore e il Cormorano, accompagnati talvolta dal raro Marangone minore.

La prima parte della visita consentirà, grazie agli osservatori faunistici disposti lungo il percorso, di vedere bene le specie presenti nel laghetto di Arnovecchio, illustrate da una esperta guida ambientale del Centro R.D.P. Padule di Fucecchio e di imparare a riconoscere le varie livree. La seconda parte dell’incontro sarà dedicata ai piccoli uccelli (pettirossi, cince, fringuelli) che in questo periodo frequentano le mangiatoie invernali approfittando dell’offerta di cibo per superare meglio la stagione fredda. Ai partecipanti è consigliato munirsi di binocolo.

La visita è gratuita ma è necessario prenotarsi al Centro R.D.P. Padule di Fucecchio, inviando una email a fucecchio@zoneumidetoscane.it, comprensivo di un nominativo di riferimento, il numero dei partecipanti e un recapito telefonico. Nel mese di febbraio l'area naturale protetta di Arnovecchio è aperta il sabato pomeriggio (14-17) e la domenica mattina (9-12), sempre ad accesso libero. Per informazioni, contattare il Centro R.D.P. Padule di Fucecchio, 0573 84540, fucecchio@zoneumidetoscane.it.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa