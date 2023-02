Cede strada a Scandicci, divieto di transito

Chiusa al traffico per motivi di sicurezza via di Calcinaia, per un cedimento della sede stradale avvenuto nella notte tra mercoledì 8 e giovedì 9 febbraio 2023 nei pressi della Chiesa di San Martino alla Palma. Il divieto di transito sull’intera carreggiata è stato deciso in via cautelativa di comune accordo dagli uffici tecnici dell’Amministrazione comunale e dal Comando di Polizia Municipale, per consentire l’intervento di ripristino che riguarderà sia la sede stradale sia un’opera muraria di sostegno. I percorsi di viabilità alternativa seguono il tragitto da via delle Fonti verso via di Rinaldi, per raggiungere via di San Martino alla Palma (per chi già si trova sulla direttrice Fonti, Valimorta e Carcheri), oppure da via San Martino alla Palma in direzione di Rinaldi (per chi già si trova a San Martino alla Palma).

Fonte: Comune di Scandicci - Ufficio stampa