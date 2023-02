Alta affluenza agli sportelli del Ciaf Montespertoli, previsti investimenti

Ad oltre tre anni dall’apertura del Centro Infanzia Adolescenza e Famiglia (C.I.A.F.) possiamo affermare che il centro ad oggi è un essenziale caposaldo per tante famiglie del territorio. I dati lo confermano: si registrano infatti numeri alti di affluenza nel 2022. Tutti gli sportelli e le iniziative inserite nel C.I.A.F e gestite dalla Coop.21 Cooperativa Sociale, hanno visto un’importante frequentazione e le iniziative per l’annualità 2023 sono ancora tante.

“Il nostro C.I.A.F., inaugurato nel 2019, si riconferma come luogo di aggregazione e di scambio culturale e continua a garantire tante attività rivolte alle famiglie e ai giovani del nostro territorio. Come Amministrazione siamo molto soddisfatti dei risultati ottenuti perché con il passare degli anni, il Centro Infanzia Adolescenza e Famiglia è diventato un concreto punto di riferimento per molte famiglie riuscendo a rispondere ai bisogni educativi, formativi e informativi del territorio di Montespertoli.” dichiara l’Assessore alle politiche sociali, Daniela Di Lorenzo e aggiunge “Nei prossimi anni continueremo ad investire sui servizi del CIAF cercando di potenziare le attività e lo faremo in sinergia con le associazioni del territorio e in collaborazione con la Cooperativa Coop.21, che per conto dell’Amministrazione gestisce il servizio, e che ringrazio per la disponibilità e la competenza che da sempre mettono a disposizione per la progettazione delle attività del CIAF.”

Il C.I.A.F. si configura quindi come spazio di ascolto e orientamento ai bisogni delle famiglie con servizi di varie tipologie completamente gratuiti.

Guardando i dati divulgati da Coop.21 possiamo dire che lo “Sportello Informativo” si qualifica come un vero punto di riferimento per i cittadini di Montespertoli. Oltre che fornire informazioni sulle opportunità del territorio svolge un servizio di facilitazione su pratiche online che prevedono l’utilizzo di SPID, CIE, CNS e per le quali i cittadini necessitano di supporto.

I cittadini trovano lo sportello aperto tutto l’anno (aperto il lunedì pomeriggio) e trovano un valido aiuto per la compilazione delle richieste online: iscrizioni ai servizi scolastici, al nido comunale, domanda di contributo affitto, iscrizioni scolastiche di ogni ordine e grado, domande per il servizio civile e così via. Oltre 80 pratiche sono state registrate nell’annualità 2022.

Il servizio dello “Sportello Informativo” con il servizio dello “Sportello prima accoglienza lavoro” sono stati dei validi aiuti con la riapertura delle attività post-pandemia.

Con la riapertura dei servizi in presenza si è registrato un calo di utenza di disoccupati di lunga durata e un aumento dell’utenza giovanile e femminile. Nel 2022 la maggior domanda di lavoro ha riguardato l’ambito turistico e la ristorazione, per cui lo sportello lavoro ha fornito anche un servizio di incrocio tra domanda e offerta di lavoro per le aziende locali del territorio, diventando quindi una risorsa non solamente per inoccupati e disoccupati ma anche per le aziende e le famiglie (nel caso del lavoro domestico per colf, badanti e baby sitter) che sono alla ricerca di un lavoratore. Nel 2022 lo sportello lavoro ha registrato circa 300 accessi.

Ogni giorno, tutti i pomeriggi, il “Doposcuola Scacciapensieri” è affollato dai ragazzi della scuola secondaria di primo grado e registra il sold out dall’inizio dell’anno scolastico. I ragazzi vengono segnalati prevalemente dalla scuola e il servizio, per un giorno alla settimana, è potenziato da una figura specializzata in disturbi dell’apprendimento. Per l’anno scolastico 2022/2023 sono state introdotte le seguenti novità: è stato aggiunto un giorno di frequentazione libera per le scuole secondarie di 1 grado ed è stato dedicato un giorno di apertura anche alle ultime classi della scuola primaria.

Lo “Sportello Ascolto” ha registrato un significativo aumento degli utenti nel corso del 2022, a dimostrazione di quanto sia necessario un servizio di aiuto psicologico alle persone. Nell’anno in corso ha in carico circa 50 persone e continua ad accettare nuove richieste. La fascia più rappresentata è quella delle donne fra i 20 e i 40 anni, ma anche tante famiglie. La promozione del servizio avviene per segnalazione degli altri sportelli, assistenti sociali, pediatri di libera scelta, medici di medicina generali, referenti scolastici e naturalmente tramite passaparola.

Per i bambini più piccoli sono stati realizzati 3 “Laboratori creativi” in orario pomeridiano e il sabato mattina, sia per le fasce dei piccolissimi 3/5 anni sia per i più grandi 6/10 anni ed hanno visto una copertura totale dei posti con l’apertura di una lista d’attesa.

Per i genitori, nel corso dell’anno, sono stati realizzati incontri del ciclo “Genitori in cerchio” rivolti alle famiglie con bambini in età 0-13 anni. In collaborazione con il Nido d’Infanzia Comunale Maria Grazia “L’Aquilone” sono stati affrontati temi come: giochi e giocattoli con quel che c’è, l’orto con i bambini, i passaggi di crescita. Altri temi per le famiglie con ragazzi/e più grandi: cyberbullismo e uso consapevole degli strumenti digitali, la scelta della scuola superiore e come cogliere i segnali che qualcosa non va e l’importanza dell’attività fisica e del movimento.

Al C.I.A.F. si può trovare anche il neo-nato progetto “Volare senza elica” che si dà l’obiettivo di stimolare il senso di appartenenza, l’attivazione e la partecipazione dei giovani alla vita di comunità. Il lavoro dell’educativa di strada, quello di rete con i soggetti coinvolti, l’associazionismo locale e l’Istituto comprensivo hanno permesso di: orientare i giovani, soprattutto quelli in dispersione scolastica alle opportunità formative e di lavoro, sostenere il percorso della creazione del “Consiglio Comunale dei giovani”, creare eventi pensati e ideati con i giovani stessi, realizzare il progetto “All Rights” sul contrasto alle discriminazioni legate all’orientamento sessuale, finanziato dalla Regione Toscana.

All’interno dei locali è presente anche lo “Sportello Sociale” con due aperture al pubblico. In partenza nel mese di marzo sono organizzati nuovi laboratori per i bambini (3/5 anni e 11/13 anni) e un nuovo ciclo di “Genitori in cerchio” a cura di Coop21 in collaborazione con Arca Cooperativa Sociale.

Il Centro Infanzia Adolescenza e Famiglia si trova a Montespertoli, nel capoluogo, in via Sonnino 13. Per informazioni si può chiamare il numero: 0571600258, oppure scrivere una email a ciaf@comune.montespertoli.fi.it.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa