Con coltelli e attrezzi da scasso, due denunce a Pisa

Due denunce tra il pomeriggio e la sera di ieri a Pisa. In zona stazione un 26enne tunisino è stato denunciato per ricettazione e porto illegale di arma bianca in viale Bonaini. Dalla perquisizione della polizia è emerso che aveva un coltello a serramanico di 10 cm e un cellulare di cui non ricordava a suo dire il codice di sblocco. Dopo la denuncia i due oggetti gli sono stati sequestrati.

Ancora in zona stazione è stato denunciato un 41enne romeno per possesso ingiustificato di chiavi alterate e di grimaldelli e porto illegale di coltello.

Dopo la perquisizione è emerso un coltello a serramanico della lunghezza totale di 21 cm, un cacciavite e 11 chiavi inglesi. Gli attrezzi sono stati sottoposti a sequestro. L’uomo ha a suo carico numerosi precedenti di polizia per reati contro il patrimonio e la persona.