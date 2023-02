Confcommercio Cascina, Cristiana Cappelli alla guida del nuovo consiglio direttivo

Si è tenuta presso la sede di Confcommercio Provincia di Pisa l'assemblea per il rinnovo del consiglio direttivo di Confcommercio Cascina, che ha eletto Cristiana Cappelli, titolare del negozio di abbigliamento per bambini Idoli, nella carica di presidente.

“Facciamo i migliori auguri di buon lavoro alla nuova presidente Cappelli e alla sua squadra” afferma il direttore di Confcommercio Provincia di Pisa Federico Pieragnoli. “Allo stesso tempo rivolgiamo un sentitissimo ringraziamento da parte dell'intera struttura di Confcommercio Pisa al presidente uscente Marcello Mosca, per l'impegno e la dedizione messi in campo nel corso del suo mandato. Gli auguriamo le migliori soddisfazioni per il suo nuovo percorso professionale. Il nuovo consiglio composto da 12 imprenditori e imprenditrici si presenta unito ed entusiasta, pronto ad affrontare le sfide di Cascina, del suo tessuto commerciale e del suo variegato territorio”.

“Siamo felici di dare continuità al lavoro iniziato in questi anni con un gruppo ampio e rinnovato” afferma il responsabile territoriale di Confcommercio Provincia di Pisa Luca Favilli. “Lavoreremo in piena sinergia per realizzare nuove iniziative non solo nel centro di Cascina, ma anche nelle frazioni, con l'ambizione di coinvolgere l'intero territorio, auspicando la massima collaborazione con il Comune, che finora non è mai venuta meno, per proseguire nel percorso di rilancio e valorizzazione di Cascina e delle sue attività”.

“Ringrazio Confcommercio e l'intero direttivo per la fiducia riposta nei miei confronti” le parole della nuova presidente di Confcommercio Cascina Cristiana Cappelli. “Sono pronta ad affrontare con entusiasmo le sfide che ci attendono grazie alla collaborazione di un gruppo coeso e rinforzato da nuovi ingressi, assolutamente aperto all'ingresso di nuove idee ed energie. L’intera comunità cascinese ha in diverse occasioni ribadito la necessità di dare risalto a iniziative che diano la possibilità di vivere a pieno il territorio e le sue preziose realtà commerciali. Saranno importanti le costanti e proficue interazioni con le istituzioni per riportare Cascina alla sua originaria importanza, nonché la voglia degli imprenditori cascinesi di ingaggiare nuove sfide. Chiunque voglia lavorare per il tessuto commerciale di Cascina troverà in Confcommercio un alleato prezioso”.

Ecco i componenti del consiglio direttivo di Confcommercio Cascina: Presidente: Cristiana Cappelli (Idoli), Consiglieri: Monica Rindi (Il Pozzo dei Desideri), Andrea Betti (Panificio Betti), Annalisa Toni (Atefi Srl), Elisa Giachetti (Centro Trimoda), Giuseppe Cervelli, Paola Salvini (Kasa&Trend), Donatella Casalini (Cartoleria L'Amica di Scuola), Marco Forti (Forti Viaggi), Nevilio Lemmi (Pasticceria Lemmi), Giuseppe Raneri e Ylenia Faucci (Cartoleria Grafikart), Michela Giannini e Roberto Pasquinelli (La Nuova Caffetteria).

Fonte: Confcommercio Provincia di Pisa