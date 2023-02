Crédit Agricole, risultato netto aggregato al +11% nel 2022

Sono stati resi noti i risultati del 2022 del Crédit Agricole in Italia, del Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia e di Crédit Agricole.

Il risultato netto aggregato del Crédit Agricole in Italia nel 2022 è pari a 1.097 milioni di euro (+11% a/a).

Il Crédit Agricole è presente in Italia, suo secondo mercato domestico, con circa 17.000 collaboratori e circa 5,5 milioni di clienti grazie ad un Gruppo composto, oltre che dal Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia, anche dal Corporate e Investment Banking (CACIB), e dalle società di Servizi Finanziari Specializzati (Agos, FCA Bank), Leasing (Crédit Agricole Leasing, parte del Gruppo Bancario) e Factoring (Eurofactor), Asset Management e Asset Services (Amundi, CACEIS), Assicurazioni (Crédit Agricole Vita, Crédit Agricole Assicurazioni, Crédit Agricole Creditor Insurance) e Wealth Management (CA Indosuez Wealth Management in Italia e CA Indosuez Fiduciaria).

Il Gruppo Crédit Agricole ha ottenuto un utile netto reported nel 2022 di 8,144 miliardi di euro, con ricavi pari a 38,162 miliardi di euro.

I risultati confermano la capacità costante di Crédit Agricole Italia di generare redditività sostenibile: utile netto consolidato pari a 559 milioni di euro; il risultato netto si attesta a 433 milioni escludendo gli elementi straordinari e non ricorrenti (+22% a/a adjusted).

- Consolidata crescita della redditività: i proventi dell’anno superano i 2,5 miliardi di euro, in aumento del +2% a/a adjusted, sostenuti dal contributo del margine di interesse (+6% a/a adjusted).

- Significativo dinamismo commerciale: acquisiti oltre 150 mila clienti (+8% a/a);

forte sviluppo dei volumi intermediati di credito al consumo (+27% a/a); collocati 9 miliardi di prodotti Wealth Management con una crescita del risparmio gestito del +3% a/a (netto effetto mercato); erogati 1,3 miliardi di crediti “Ecobonus” (x2,6 a/a); crescita della quota di mercato2 dei mutui casa al 7,1% e dei prestiti agroalimentari al 6,9%; aumento dei premi assicurativi danni (+9% a/a).

- Cresce l’apprezzamento dei Clienti per Crédit Agricole Italia, con Indice di Raccomandazione in ulteriore aumento: CA Italia si conferma al 2° posto tra le banche universali in Italia.

- Messo in atto un piano straordinario per sostenere famiglie e imprese alle prese con l’aumento dei costi energetici e delle materie prime attraverso un plafond da 16 miliardi di euro.

- Prosegue il trend di miglioramento della qualità del credito: NPE ratio lordo e netto scendono rispettivamente al 3,3% e 1,8%.

- Solida patrimonializzazione: Total Capital Ratio al 18,3%3 e Common Equity Tier 1 Fully Loaded al 13,0%3 .

- Assunte nel 2022 quasi 700 persone, di cui 620 giovani under 35, in linea con il programma di rinnovo generazionale “Next Generation”.