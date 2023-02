Da Empoli a Sanremo, Anna Maria Stanco in trasferta per la bellezza

L'Italia questa settimana è immersa nella musica, proveniente dal teatro Ariston e in onda sulle tante tv sintonizzate. È in corso il 73esimo festival di Sanremo che oltre agli artisti in gara e ai tanti ospiti, vede la partecipazione anche di un po' di Toscana tra conduzione, serata delle cover e testi. In trasferta da Empoli c'è anche un'esperta di bellezza.

Si tratta di Anna Maria Stanco, titolare di Estetica Più Bella, partita alla volta della città dei fiori per mettere in pratica le proprie competenze in materia di beauty e cura della pelle. Con lei altre colleghe del settore. Un'occasione per lanciare un nuovo prodotto e fare trattamenti viso a vip e ospiti presenti alle serate del festival. Una nuova opportunità per Stanco, dopo la partecipazione al festival del Cinema di Venezia nel 2021, dove si è presa cura dell'aspetto delle celebrità in vista del red carpet: "Sono emozionatissima - racconta da Sanremo la titolare del centro estetico, che due anni fa ha coronato il traguardo dei 25 anni di attività in via Ponzano - si apre un nuovo capitolo".