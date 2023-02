Dalla Casa famiglia Caritas un 'giornalino' al sindaco di San Miniato

Le ragazze della Casa famiglia Caritas di San Miniato hanno fatto una visita a sorpresa al sindaco Simone Giglioli, per consegnargli una copia del "giornalino" mensile realizzato da loro. Ad accogliere le ospiti del centro, anche agli assessori Elisa Montanelli e Loredano Arzilli.

"Questa realtà dal 1992 è presente sul territorio di San Miniato e opera a sostegno di donne con l'obiettivo di valorizzarne l'individualità, promuovere il benessere, l'autonomia e l'inserimento sociale in un contesto di accoglienza e familiarità - spiega il sindaco -. E' gestita dalle operatrici della cooperativa La pietra d'angolo e rappresenta un'eccellente esperienza di integrazione di ragazze disabili, per lo più affette da ritardo mentale, nel tessuto sociale di una città di antiche origini storiche come la nostra. Ringrazio le operatrici per questo dono e sono d'accordo che andrò a trovarle molto presto".

Fonte: Comune di San Miniato - Ufficio stampa