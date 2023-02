Elezioni Fucecchio, FdI ci crede: "Mettiamoci in gioco, noi primo partito con il 32%"

Manca poco più di un anno dalle prossime elezioni amministrative che porteranno i cittadini fucecchiesi a scegliere il nuovo Sindaco e a rinnovare il Consiglio Comunale. Fratelli d’Italia Fucecchio pensa che sia ormai giunto il momento per proporre una seria e profonda riflessione sulle sfide che dovranno affrontare i prossimi amministratori.

Intendiamo operare sin da subito per chiamare a raccolta le energie migliori della città: le forze politiche che da sempre sostengono l’esigenza di un’alternanza nel governo cittadino, ma anche tutte le altre variegate forze civiche e sociali che, in decenni di immobilismo, sono state sistematicamente relegate ai margini dei processi decisionali.

Vogliamo farlo sulla spinta dello straordinario risultato delle ultime elezioni politiche nazionali che a Fucecchio ci hanno premiato quale primo partito cittadino con uno storico 32% designandoci, anche a livello locale, quale punto di riferimento della vincente coalizione di centrodestra che è salita al governo del Paese, e che anche a Fucecchio si è affermata come maggioritaria, per la prima volta nella storia repubblicana.

Sentiamo tutta la responsabilità di questo ruolo di rinnovato protagonismo che il nostro partito ha ottenuto e avvertiamo il peso delle tante aspettative riposte in noi da parte di tanti elettori di centrodestra che nelle nostre zone, troppo spesso, sono stati considerati “figli di un dio minore”; e sentiamo anche la viva e crescente curiosità da parte di molti altri settori della vita associativa, culturale e socio-economica di Fucecchio, che oggi si possono riconoscere nel messaggio di novità, di orgoglio e di coraggio lanciato da Giorgia Meloni.

Negli anni passati ci siamo impegnati per ricostituire a Fucecchio una presenza partitica di destra che si era smarrita dopo la diaspora del PDL e siamo convinti che all’attuale successo del nostro partito abbia contribuito, oltre al favorevole clima d’opinione nazionale, anche lo sforzo della nostra rilanciata azione sul territorio.

Valorizzeremo l’esperienza e l’impegno di chi, in questi anni, sul fronte di centrodestra, in quelle istituzioni ha ben lavorato, con passione e competenza.

Siamo disposti a mettere in gioco le nostre capacità per pensare un futuro diverso per il nostro centro commerciale, le nostre attività produttive e le nostre belle manifestazioni da promuovere e rilanciare. Non ci vogliamo rassegnare al degrado e all’insicurezza crescente che si stanno vivendo nel capoluogo, nelle frazioni e nei boschi delle nostre campagne.

Crediamo nella competenza e nel valore di chi si vorrà spendere per questo progetto, nella genuinità di chi non ha bisogno della politica per vivere, ma che anzi può portare il valore aggiunto della propria vita professionale e associativa. Riprendiamo lo slogan della scorsa scorsa campagna elettorale dicendo che noi ci siamo e siamo pronti.

Il coordinamento comunale Fratelli d’Italia Fucecchio