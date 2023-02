Festa del Gatto, alla Biblioteca San Giorgio un pomeriggio per gli amici felini

Come ogni anno, anche nel 2023 la Biblioteca San Giorgio celebra la Festa Nazionale del Gatto. Lo fa con qualche giorno di anticipo sulla data ufficiale (è nata il 17 febbraio del 1990) e con un programma davvero ricco, che quest’anno si interseca con i festeggiamenti per i 140 anni di Pinocchio, trasformando così l’evento in una "Festa del gatto… e della volpe".

L’appuntamento è sabato 11 febbraio alle 16 nell’atrio della Biblioteca di via Pertini e prevede l’intervento di molti ospiti. Il programma comprende infatti un concerto del coro di bambini "I Grilli Cantanti", una serie di letture di tema "pinocchiesco" e la presentazione di due iniziative molto originali: la possibilità di essere ospitati in ogni parte del mondo come cat-sitter tramite il sito TrustedHousesitters e l’impresa ecologica Fody Fabrics, che ricicla materiali di scarto della filiera tessile per realizzare coperte da destinare ai canili. Saranno presenti con i loro materiali informativi le maggiori associazioni del territorio che si occupano di tutela degli animali, domestici e non, e il negozio My Food & Toilette offrirà un omaggio a tutti i partecipanti.

Il programma si aprire alle 16 con i saluti, dopodiché alle 16.30 è previsto Anche i Grilli fanno miao: concerto dei Grilli Cantanti, diretto da Lucia Innocenti Caramelli. Poi si passa alle 17.15 a Omaggio a Pinocchio: letture di Marisa Schiano e Enrico Melosi, a cura del Gruppo di Lettura Passeggiate narrative. Alle 17.45 Alessandra Cosi e Francesca Repossi presenteranno il sito TrustedHousesitters. Si prosegue alle 18.15 con Ecologia e solidariet.à: presentazione di Fody Fabrics, a cura di Riccardo Pagnini, Charity Manager.

Nel corso del pomeriggio incursioni di lettura in San Giorgio Ragazzi. Le associazioni Oipa, Enpa e Diversamente cuccioli distribuiranno materiali informativi. A tutti gli intervenuti saranno offerti omaggi destinati ai propri pelosetti.

