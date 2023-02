Fi-Pi-Li, i lettori di gonews.it sono contrari al pedaggio per i mezzi pesanti

Si divide in due il pubblico di gonews.it in merito alla decisione, non ancora effettiva, di far pagare il pedaggio ai mezzi pesanti in Fi-Pi-Li. La maggioranza dei nostri lettori, per un 2,6% in più rispetto alla parità assoluta, dice che sia una scelta sbagliata, una tassa ingiusta per i trasportatori.

Il restante 47,4% dei lettori ritiene la decisione giusta per finanziare la manutenzione con i soldi ricavati. Il dibattito comunque è destinato a durare, in vista della costituzione della holding Toscana Strade partecipata dalla Regione, che si occuperà della Fi-Pi-Li e della sua gestione.

