Incendio a Colle Val d'Elsa, rogo estinto in viale Gramsci

Incendio in un'attività commerciale di viale Gramsci a Colle Val d'Elsa. I vigili del fuoco di Siena e Poggibonsi sono intervenuti dalle 6.20 di questa mattina. L'incendio è stato estinto e l'intervento delle squadre dei vigili del fuoco ha evitato che le fiamme si propagassero ad altre attività confinanti con quella interessata dall'evento. L'intervento è ancora in corso per le opere di bonifica e messa in sicurezza. Non si segnalano persone coinvolte.