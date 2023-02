Montaione piange Daniele Fornai, anima del Torneo Paesano

È morto a 57 anni Daniele Fornai, punto fermo della comunità di Montaione, tra i promotori del rinnovamento del torneo paesano di calcio a 11. Lascia la moglie Stefania Giuntini, con la quale aveva festeggiato i 30 anni di matrimonio nel 2022, e il figlio Fabio e Nico. Pare che sia stato un malore fulminante a causare la prematura scomparsa.

Nella vita di paese, Daniele Fornai era riuscito nello scorso anno a ripristinare il torneo, al quale partecipano i rioni di Casermone, Centro Storico, Frazioni e Montaione Nuovo, dopo anni di stop per il covid. Il torneo era rinato nel 2018 dopo lo stop nel 1992.

Così si è espresso il sindaco di Montaione Paolo Pomponi.

"Non ci sono parole per davvero.

Da sindaco credo giusto esprimere pubblicamente la vicinanza di tutta la comunità montaionese alla famiglia di Daniele.

Montaione perde una persona cara a tutti, davvero a tutti. Uno di noi!

La vita è ingiusta, tante, troppe, volte.

Non è giusto che dei figli, una moglie, una sorella perdano prematuramente un padre, un marito, un fratello.

Non è giusto che dei genitori perdano un figlio.

Da amico, come molti sono stato fortunato a potermi annoverare fra gli amici di una vita di Daniele. Una vera fortuna.

Quanti ricordi, quanti aneddoti, tanta commozione, tanta tristezza.

A Stefania, a Nico, a Fabio, a Marta, ai genitori un abbraccio affettuoso con la certezza che la nostra comunità farà di tutto per far sentire il proprio incondizionato sostegno".