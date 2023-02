Rapina in casa, i ladri minacciano i presenti con un punteruolo

Tre uomini sono entrati in casa per un furto. Hanno minacciato i presenti con un punteruolo. Un cane li ha messi in fuga, ma sono riusciti a prendere una borsa con 400 euro.

È caccia ai ladri a Prato dopo la rapina in una casa di via Abba. Verso le 20 di mercoledì 8 febbraio i tre sono entrati, a volto scoperto, nell'abitazione. Erano presenti la proprietaria di casa e il badante del marito invalido che avrebbero provato a reagire venendo però poi minacciati con un punteruolo e immobilizzati.

Il cane ha messo paura ai ladri, ha abbaiato rabbiosamente e li ha fatti scappare. I tre hanno preso una borsa con 400 euro all'interno. A chiamare la polizia è stata la proprietaria di casa. Sul posto è intervenuta poi la polizia scientifica per i rilievi del caso. In corso le ricerche dei tre rapinatori.