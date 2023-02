Rsa San Miniato, le opposizioni: "Sindaco cambia idea e sceglie la nostra proposta"

Siamo contentissimi di apprendere che il Sindaco ha deciso di accettare la soluzione del contributo straordinario all'APSP “Del Campana Guazzesi” per consentire la continuità dell'attività della Casa di Riposo.

E' la cosa che le opposizioni consiliari, l’associazione di recente costituzione, i comitati dei familiari degli utenti, il personale sanitario, personalità impegnate nel presente e nel passato nell'amministrazione dell'APSP gli hanno chiesto ripetutamente a partire dal mese di ottobre, producendo esempi di precedenti, pareri legali e proposte. Fino a oggi il Sindaco si era sempre opposto strenuamente a questa soluzione in Consiglio Comunale (facendo respingere dalla maggioranza mozioni che ne facevano richiesta), nelle due riunioni che si sono tenute del Tavolo per il rilancio dell'A.P.S.P. “Del Campana Guazzesi” coordinato dal Presidente del Consiglio Comunale (l'ultima delle quali il 30 gennaio scorso) e in tutte le occasioni di confronto pubblico (ultima l'assemblea partecipatissima promossa dal Comitato coordinato dal dott. Ferreri pochi giorni fa). Sempre con la motivazione che questa soluzione avrebbe potuto avere delle problematiche sul piano giuridico.

Quindi, visto che il Sindaco ha maturato questa svolta in solitudine, senza confrontarsi né con le forze politiche né con i soggetti presenti al Tavolo, sarà bene che la confermi nelle sedi istituzionali e spieghi cosa ha determinato il suo cambiamento di orientamento.

Ci sembra condivisibile l'idea di un piano per migliorare la gestione della Casa di Riposo riducendone i costi (purché ciò non vada a discapito della qualità del servizio e degli elementi virtuosi che hanno caratterizzato la nostra Casa di Riposo nella fase della pandemia), che venga chiesto un intervento complessivo della Regione, che si coinvolgano l'ASL, la Società della Salute, i Comuni che si avvalgono del servizio, enti, istituzioni e imprese, rispettando il punto fermo di garantire l'autonomia e la gestione pubblica dell'APSP. E sarebbe bene capire come mai, in questi 5 mesi, ben poco di tutto ciò è stato fatto e ben poche volte si è alzato il telefono per chiedere partecipazione all'operazione ai soggetti a cui ciò andava chiesto.

Visto che si è voluto costituire un “Tavolo per il rilancio dell'APSP Del Campana Guazzesi” riteniamo opportuno vengano coinvolti i soggetti che ne fanno parte nella scelta se procedere all'individuazione di un commissario o alla nomina di un nuovo CDA.

Manola Guazzini, gruppo consiliare CambiaMenti

Michele Altini, gruppo consiliare Forza Italia

Roberto Ferraro, Beatrice Calvetti, Federico Gregorini, gruppo consiliare Lega