Si perde tra i boschi dell'Argentario, 71enne raggiunto dai vigili del fuoco

Nel primo pomeriggio un uomo di 71 anni è stato soccorso in una zona impervia nel comune di Monte Argentario. A lanciare l'allarme è stato lo stesso 71enne, residente a Orbetello, perché non riusciva più a trovare la strada del ritorno. Disperso, a raggiungerlo nella località Punta Avvoltore sono stati i vigili del fuoco di Orbetello. Date le condizioni particolari del territorio, di fronte al mare e caratterizzato da rocce e macchia mediterranea, è stato necessario l'intervento dell'elicottero Drago 55 del nucleo dei vigili del fuoco di Cecina.

Il personale a bordo dell'elicottero, una volta individuato l'uomo, ha calato con il verricello il personale Speleo Alpino Fluviale, permettendo il recupero. Il 71enne, portato in salvo, è stato infine affidato al personale sanitario del 118 per il trasporto presso l'ospedale San Giovanni di Dio di Orbetello, per gli accertamenti e cure del caso.