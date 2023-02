Mangeresti qualcosa fatto con la farina di grillo? Il sondaggio di gonews.it

Ai toscani, così come agli italiani, si può toccare tutto fuorché il cibo. Quello è sacro. Ecco dunque che le ipotesi di utilizzare farine di insetti - di grillo, in particolar modo - fanno storcere il naso a tanti. A prescindere dal sapore e dal prezzo che può avere, per esempio, del pane fatto con farina di grillo, l'argomento rimane uno dei più attuali.

Infatti il nuovo regolamento 2023/25 dell’Unione Europea autorizza ufficialmente l’immissione sul mercato della polvere di Acheta domesticus (grillo domestico). Le reazioni sono state tante, segnaliamo quella di Assipan e Coldiretti.

Ecco dunque che la domanda del sondaggio di gonews.it è semplice e diretta. Mangeresti mai qualcosa fatto con la farina di grillo? Le due risposte da scegliere sono ancora più semplici e dirette: Sì, No.

Si può votare fino a giovedì 16 febbraio. Il sondaggio, come sempre, rimarrà nella colonna di destra in homepage per una settimana e poi sarà la volta di un'altra domanda. Buon voto!