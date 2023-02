Stazione Spaziale, qui il liceo Pontormo: prove di trasmissione a Empoli

Il Liceo IIS Il Pontormo di Empoli inontra la ISS ed il suo equipaggio

La settimana che va dal 20 al 25 febbraio è in programma il contatto radio tra gli studenti del liceo Il Pontormo di Empoli e l’equipaggio della Stazione Spaziale orbitante ISS, questo grazie all’aiuto dei Radioamatori Empolesi della locale Sezione ARI (IQ5EM) ed i Radioamatori dell’ AMSAT Italia.

Per prepararsi a questo evento, unico previsto con una scuola italiana per 1l 2023, sabato 4 febbraio si sono svolte le prove di simulazione presso l’Aula Magna del liceo.

E’ stata installata la stazione radio che verrà utilizzata per il contatto radio, si sono messi a punto i sistemi video che permetteranno di seguire l’orbita della stazione spaziale e testati i sistemi audio che permetteranno a qualche centinaio di presenti di ascoltare in diretta le risposte che gli astronauti daranno alle domande degli studenti.

Il collegamento per motivi di orbita durerà circa 10 minuti quindi tutto deve funzionare in maniera perfetta senza lasciare niente al caso, per questo motivo è stato necessario simulare il contatto.

I ragazzi si sono dimostrati perfettamente a loro agio impugnando un microfono radio e scandendo rapidamente la domanda in un ottimo inglese.

Un plauso al corpo docente che si è impegnato, ormai da mesi all’evento.

L’evento sarà trasmesso in streaming sul Facebook a cura dei Radioamatori Empolesi che anche loro hanno lavorato da diversi mesi per far si che le apparecchiature funzionino in modo perfetto per cercare di limitare eventuali problemi di connessione che potrebbero esserci essendo una questo un collegamento sperimentale.

Non resta che attendere la comunicazione del giorno e delll’ora esatta per il collegamento per permettere agli studenti del Liceo ISS il Pontormo di tuffarsi nel futuro della conquista dello spazio.