A Vinci incontro con l'Unione degli Istriani per il Giorno del Ricordo

Comune di Vinci e Unione degli Istriani hanno organizzato per venerdì 17 febbraio alle 21.15 a Villa Reghini un incontro per il Giorno del Ricordo dal titolo "Dalle foibe all'esodo. Una storia ancora lunga da raccontare". Parteciperà il coordinatore toscano dell'Unione degli Istriani Giampaolo Giannelli.

“E' un appuntamento molto importante, che riguarda tutti noi e non può e non deve avere alcuna connotazione politica – ha affermato l'assessore ai progetti di valorizzazione della memoria e democratica del Comune di Vinci Mila Chini -. Il Giorno del Ricordo è un giorno di commemorazione. Questo è lo spirito con cui abbiamo volentieri partecipato all'organizzazione di questo evento”.

“E' fondamentale onorare la memoria delle vittime delle foibe e delle migliaia di nostri connazionali costretti all'esodo a seguito delle drammatiche vicende che hanno interessato il confine orientale a cavallo della seconda guerra mondiale – ha spiegato Giannelli -. Il Giorno del Ricordo non può e non deve essere visto come la celebrazione di una parte politica ma di tutti gli italiani. Questo lo spirito della legge 92 del 2004, istitutiva della solennità civile del 10 febbraio”.

Secondo Giannelli “il conferimento da parte del presidente Ciampi della medaglia d'oro al valore civile a Norma Cossetto, martire istriana, simboleggia al meglio lo spirito della legge 92”.

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio stampa