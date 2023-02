Nella busta della spesa nasconda 15 panetti di hashish, arrestato

Nella serata di ieri 9 febbraio, i Carabinieri della Compagnia di Arezzo, nel quadro dei servizi di controllo del territorio svolti nel centro storico aretino, hanno sorpreso un giovane di 25 anni mentre, a piedi, percorreva le vie del centro trasportando della droga.

L’atteggiamento teso e nervoso mostrato del ragazzo alla vista dei Carabinieri non sfuggiva alla pattuglia che stava perlustrando la zona che, quindi, decideva di sottoporlo ad un rapido controllo. Il riscontro presto fatto, all’interno di una busta di plastica per la spesa, trattenuta dall’uomo, venivano rinvenuti un chilo e mezzo di stupefacente del tipo hashish suddiviso in quindici panetti.

Il controllo veniva ulteriormente esteso alla sua abitazione dove sono stati sequestrati oggetti utilizzati per la suddivisione ed il confezionamento dello stupefacente. Nel complesso si valuta che la droga in sequestro avrebbe fruttato, al dettaglio, non meno di 30 mila euro.

Il ragazzo è stato arrestato e trasferito agli arresti domiciliari presso la sua abitazione a disposizione della locale Procura della Repubblica che, in merito, ha disposto il procedersi con rito direttissimo.