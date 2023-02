Cena con Serena Spinelli a Montespertoli per Elly Schlein

Mercoledì 15 Febbraio presso la Pizzeria Il Grappolo Rosso (Piazza del Popolo 26, Montespertoli, FI) si terrà una cena del Comitato Parte da Noi Empolese Valdelsa per Elly Schlein Segretaria del Partito Democratico con Serena Spinelli, Assessora regionale, ed, in collegamento, il deputato Marco Furfaro, portavoce nazionale della mozione.

Sarà un evento interessante in vista delle Primarie aperte per la Segreteria del Partito Democratico che si terranno in tutta Italia il 26 Febbraio. Per partecipare alla cena è richiesta la prenotazione, mandando un messaggio al numero 3662697193.