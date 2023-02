Confronto Ccn Scandicci-amministrazione sui punti critici

Si è svolta ieri sera, 9 febbraio 2023 un'assemblea molto partecipata dei commercianti ed artigiani di Scandicci. A tirare le fila e coordinare la serata Vittoriano Farsetti, Presidente del Consorzio Centro Commerciale Naturale "Città Futura". Fra le associazioni invitate nella era presente Confesercenti Scandicci con il suo Presidente Daniele Spinelli.

Farsetti nel ribadire le funzioni del centro commerciale naturale, ha palesato alcune criticità, assolutamente non irrilevanti, nel rapporto con l'Amministrazione Comunale, in particolare nell'organizzazione degli eventi e iniziative per la riqualificazione del territorio e per questo deve essere ridefinito il ruolo del Centro Commerciale Naturale, strumento essenziale per le imprese, ma anche per lo sviluppo della Città, pertanto riteniamo sia necessario rilanciarlo, sostenendolo adeguatamente.

E' stata un'occasione molto importante di confronto, con numerosi interventi che hanno evidenziato le principali criticità, facendo emergere alcune proposte concrete che saranno oggetto di approfondimento. All'inizio della serata è stato consegnato un questionario curato dal centro commerciale naturale che conferma la necessità dell'aggregazione come strumento per la crescita delle imprese.

E' emersa la necessità di intervenire su alcune questioni che, se non affrontate con determinazione, rischiano di degenerare.

A questo proposito è stata sottolineata l'importanza delle imprese di vicinato come presidio insostituibile del centro e dei quartieri: basti pensare alle luci delle vetrine che, nelle ore serali e notturne spesso suppliscono alle carenze dell'illuminazione pubblica e che, se fossero spente anche per un'ora soltanto, farebbero capire alla cittadinanza il senso delle nostre affermazioni.

Il tema della sicurezza, la prevenzione ed eliminazione di ogni forma di degrado è stata una delle questioni più discusse nel corso della serata. Erano presenti alcune attività che negli ultimi mesi hanno subito furti, queste hanno rivolto un caloroso invito al Centro Commerciale Naturale e alla Confesercenti per alzare l'attenzione sulla tematica.

Sono emerse anche alcune proposte che saranno esaminate da un gruppo di lavoro e sottoposte all'attenzione delle Istituzioni, nel rispetto dei ruoli e delle competenze, viene a gran voce richiesta maggiore attenzione ed interventi più efficaci, e le imprese si rendono disponibili a collaborare con le Forze dell'Ordine e le Istituzioni.

Al tema della sicurezza e della prevenzione del degrado si è aggiunto quello legato all'accessibilità, fruibilità (parcheggi e sosta inclusi) e mobilità che interessa tutta la città, e in particolare il centro.

“Su questo tema – proseguono Farsetti e Spinelli - occorre un approfondimento con l'Amministrazione Comunale e chiediamo un coinvolgimento attivo nella ridefinizione del piano urbano del traffico.”

Altro tema affrontato è quello relativo alle problematiche legate ad interventi e manutenzione, con la necessità del potenziamento dell'illuminazione pubblica, criticità su alcuni cantieri sul territorio ed ovviamente una rinnovata attenzione sui lavori di riqualificazione in corso nel centro cittadino che sono oggetto di "tavolo" di confronto permanente, già richiesto fortemente da Confesercenti.

Daniele Spinelli Presidente di Confesercenti Scandicci ha confermato “il sostegno dell'Associazione al Centro Commerciale Naturale, riconoscendone una funzione molto importante e confidando in una ulteriore crescita: l'aggregazione delle imprese è fondamentale ed occorre l’impegno di tutti per essere ancora più forti. Confesercenti Scandicci – ha proseguito Spinelli - è sempre disponibile al confronto e pronta a sostenere le piccole e medie imprese a 360 gradi.”

Nel chiudere l'intervento, Spinelli ha invitato i presenti, associati e non a contattare senza remore l'associazione per ogni necessità in quanto Confesercenti è da sempre a fianco delle imprese e cerca di dar loro voce nei confronti delle Istituzioni ai vari livelli.

La serata è sfociata nella condivisione di un documento rivolto alle Istituzioni, alle Associazioni di Categoria ed ovviamente alle imprese del territorio che presto sarà presentato.

Fonte: Confesercenti Firenze