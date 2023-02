Dal M5S alla lista No Aeroporto, il cartello elettorale a sinistra per Campi Bisenzio

La coalizione M5S, Sinistra Italiana, Rifondazione Comunista, Fare Città, Lista Si Parco No Aeroporto e Campi a Sinistra presenta il percorso per le amministrative.

Campi Bisenzio ha bisogno di discontinuità amministrativa e di una nuova stagione politica per tutelare il territorio e la sua cittadinanza. M5S, Sinistra Italiana, Rifondazione Comunista, Fare Città, Lista Si Parco No Aeroporto e Campi a Sinistra hanno iniziato da tempo un confronto per redigere un programma di governo che punti ad un nuovo progetto di città in cui i valori dell’ecologia integrale, dei beni comuni, della giustizia sociale, dell’innovazione tecnologica e dell’economia eco-sociale di mercato trovino casa; una città sostenibile dove sia innalzata la qualità della vita attraverso politiche che tengano conto delle criticità derivanti dai cambiamenti climatici, sociali ed economici ed abbia un’amministrazione attenta all’utilizzo del suolo, elemento non rinnovabile.

M5S, Sinistra Italiana, Rifondazione Comunista, Fare Città, Lista Si Parco No Aeroporto e Campi a Sinistra sono aperti al confronto con tutti coloro che si riconoscono nei valori dell’antifascismo, della giustizia sociale ed ambientale per verificare la disponibilità ad intraprendere un percorso che porti ad una discontinuità con il recente passato.

M5S

Rifondazione Comunista

Fare Città

Lista Si Parco No Aeroporto

Campi a Sinistra

Sinistra Italiana