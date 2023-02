Eventi Montespertoli 2023: si festeggiano i 100 anni di don Milani

È stato ufficializzato il programma degli eventi che si terranno a Montespertoli nel corso del 2023: spettacoli, festival, mostre, convegni, concerti, sagre, fiere e mercati, manifestazioni sportive, rappresentazioni teatrali e rievocazioni storiche e folcloristiche.

"Il calendario unico mostra chiaramente la quantità di eventi sul territorio di Montespertoli. Potrà subire delle variazioni, invito i cittadini a scoprirlo ogni mese. Montespertoli è un paese ricco di associazioni che hanno voglia di mttersi in gioco per la comunità e ne siamo pienamente orgogliosi" dichiara l'assessore alla Cultura, Alessandra De Toffoli.

La presentazione grafica del calendario unico consente di mettere in rilievo tutte le iniziative che di volta in volta si svolgeranno nel territorio, contribuendo a fornire una visione d’insieme chiara e puntuale.

È possibile scoprire il calendario sul sito del Comune di Montespertoli, oppure sul sito www.visitmontespertoli.it . In home page, scorrendo la pagina, si trova un bottone SCARICA IL CALENDARIO EVENTI. Sarà così possibile scaricare una versione in pdf (nelle prossime ore sarà disponibile). Altrimenti, dal bottone TUTTI GLI EVENTI si accederà al calendario con gli eventi direttamente inseriti in agenda.

Quest'anno ricorre il centenario dalla nascita di Don Lorenzo Milani e l'Amministrazione Comunale ha scelto di dedicare la copertina al priore recuperando una foto dal libro "I Weiss e i Don Milani: la famiglia materna del priore di Barbiana raccontata per immagini" delle autrici Stefania Di Pasquale e Giulia Margherita Lizzio. La foto è stata modificata graficamente. Il libro è possibile consultarlo in biblioteca e acquistarlo presso l'Ufficio Turistico.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa