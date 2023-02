Genitori a pranzo nelle scuole di Santa Maria a Monte

L'Amministrazione Comunale di Santa Maria a Monte, dopo due anni di restrizioni a causa della pandemia da covid- 19, che hanno visto modificare completamente lo svolgimento delle modalità organizzative e di gestione nelle mense scolastiche, nel presente anno scolastico riavvia la progettazione relativa ai servizi scolastici, e in particolare al servizio di refezione scolastica, proseguendo con il progetto denominato “Genitori a pranzo nelle scuole”.

I servizi scolastici hanno elaborato un calendario per tutte le scuole dell’infanzia e primarie, per dare la possibilità a tutti i genitori interessati, di prendere parte al momento della refezione scolastica. Un progetto che coinvolge tutte le scuole e dà la possibilità concreta di prendere parte attivamente e di conoscere il momento del pranzo a scuola vivendolo veramente, dando l’opportunità a tutti i genitori di conoscere le modalità di organizzazione e funzionamento della refezione scolastica e servizi connessi,dichiara il Sindaco Ilaria Parrella

Questa Amministrazione crede fermamente che la mensa scolastica sia un importante e continuo momento di educazione e di promozione della salute diretto agli alunni, che coinvolge docenti e genitori, che devono essere parte attiva e consapevole di un processo di educazione alimentare. Il pranzo a scuola è quindi un’ occasione unica per trasmettere ad intere generazioni i principi di una corretta alimentazione e quindi investire in salute attraverso la prevenzione primaria. Per chi non potrà partecipare al momento del pranzo a scuola, l’amministrazione propone due presentazioni dei menu’: anche questi sono momenti importanti per i genitori e le insegnanti, perchè attraverso questi incontri potranno assaggiare i menu’ e apprezzare la qualità del cibo offerto nella mensa scolastica.

Le due date in programma sono:

Martedì 28 Febbraio 2023 dalle ore 18:00 presso la scuola Primaria di Ponticelli rivolto ai genitori delle scuole Primarie e Infanzia di Ponticelli, San Donato e Montecalvoli e asilo Nido La Coccinella.

Martedì 7 Marzo 2023 dalle ore 18:00 presso i refettori della mensa centralizzata Capoluogo rivolto ai genitori delle scuole Primarie e Infanzia di Santa Maria a Monte, Cerretti e Beata Diana, dichiara il Vice Sindaco e Assessore ai Servizi Educativi e Scolastici Manuela Del Grande.

Fonte: Comune di Santa Maria a Monte