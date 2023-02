Il Borgo che vorrei, nuovo bando per attività in centro a Santa Maria a Monte

Dall’inizio dell’anno il Comune di Santa Maria a Monte è stato impegnato nella promozione e nella valorizzazione del territorio tramite la ripresa di progetti legati al “Borgo che vorrei”, programma di iniziative volte alla riqualificazione del territorio che ha coinvolto principalmente il capoluogo.

Questa volta, tramite questo nuovo bando, l’obiettivo del Borgo che vorrei è quello di incentivare l’apertura di un’attività nel Centro storico di Santa Maria a Monte allo scopo di fornire non solo un servizio alla comunità cittadina del luogo, e un sostegno alla riqualificazione commerciale e turistica del territorio, ma anche e soprattutto un servizio di supporto alla persona, in particolare alle categorie fragili e di soggetti svantaggiati.

È proprio per questo che il bando in oggetto è aperto ad associazioni, cooperative e realtà del terzo settore che operano nell’ambito del supporto alla persona così come alle categorie più fragili tramite progetti di riabilitazione, socio-terapeutici e di inserimento lavorativo. L’intento principale è quello di dare spazio alla progettazione di percorsi finalizzati all’acquisizione di capacità ed attitudini lavorative nei confronti di persone svantaggiate all’interno di una nuova attività da realizzare nel Borgo antico.

Il bando è aperto a varie proposte: sarà infatti possibile partecipare proponendo progetti riguardanti l’apertura di attività commerciali, artigianali, di pubblico esercizio e/o somministrazione ed altro ancora, purché la realizzazione della stessa sia compatibile con l’obiettivo principale del bando.

Le domande dovranno pervenire improrogabilmente entro il 09 Marzo 2023 tramite una delle seguenti modalità:

- raccomandata con avviso di ricevimento: non saranno ammessi i candidati le cui domande, ancorché spedite in tempo utile, per raccomandata postale, pervengano all'Amministrazione Comunale oltre il termine di scadenza previsto per la presentazione delle domande di ammissione;

- spedita tramite PEC al seguente indirizzo: comune.santamariaamonte@postacert.toscana.it. Il candidato dovrà inviare la domanda e i relativi allegati in UN UNICO FILE IN FORMATO PDF;

- direttamente all'ufficio protocollo del Comune di Santa Maria a Monte entro l'ora e la data indicata.

Per informazioni è possibile consultare i bandi pubblicati sul Sito Istituzionale del Comune di Santa Maria a Monte o contattare l’Ufficio relazioni con il pubblico al numero: 0587 – 261617.

Fonte: Comune di Santa Maria a Monte