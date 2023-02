Lavori Acque a San Miniato, in anticipo la chiusura totale di via Del Bravo

I lavori che la società Acque Spa sta compiendo sulla conduttura dell’acqua in via Del Bravo, in centro storico, stanno proseguendo in anticipo sulla tabella di marcia e adesso entrano nella fase centrale del cronoprogramma. Il prossimo passaggio riguarderà la chiusura totale al traffico di via Del Bravo, a partire dal 13 febbraio 2023, che si protrarrà fino al termine dei lavori (7 aprile 2023).

"I lavori stanno procedendo svelti e sono addirittura in anticipo sui tempi ipotizzati - dichiara il sindaco Simone Giglioli -. Come annunciato, da lunedì si apre la cosiddetta 'seconda fase', quella che riteniamo più complessa, con la quale è necessario chiudere al traffico via Del Bravo e mettere in atto alcune variazioni sulla circolazione in questa porzione di centro storico".

Via de’ Mangiadori diventerà, infatti, a doppio senso di marcia, togliendo la possibilità di sosta, e sarà regolamentata da un impianto semaforico, con l’obbligo, per chi sale, di svolta in via Rondoni, una scelta nata in condivisione con i cittadini durante l'assemblea di gennaio. Questo tratto sarà percorribile soltanto da autovetture, veicoli più grandi non potranno utilizzare tale percorso, a causa della svolta a gomito che si trova all'imbocco di via Rondoni.

"Se ci saranno le condizioni e il cantiere sarà in sicurezza, stiamo valutando di riaprire via Del Bravo durante le ore notturne, ma solo nel transito in uscita da Piazza Buonaparte, mentre per raggiungere la piazza, sarà necessario transitare da via Garibaldi e via Vittime del Duomo - conclude il sindaco -. L'intervento, pur creando alcuni disagi in questo periodo, è necessario e fortemente voluto dall'amministrazione, perché interessa una strada su cui da tempo esistevano problemi di sicurezza oltre che disagi, un lavoro non più rinviabile, che andrà a beneficio della collettività".

Fonte: Comune di San Miniato - Ufficio stampa