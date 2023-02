Lavoro alla Sant'Anna, due posti con contratto di formazione e lavoro

La Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa ha indetto una selezione pubblica per assumere due unità di personale di categoria C, Area amministrativa, con contratto di formazione e lavoro. Le due persone saranno assunte a tempo pieno e determinato, con contratto di 24 mesi, per rispondere alle esigenze di varie strutture della Scuola Superiore Sant’Anna, ateneo che attraversa una fase di espansione e di conseguente sviluppo anche delle attività di tipo contabile e amministrativo.

Le due figure professionali seguiranno un percorso formativo e lavorativo che potrà essere esteso al supporto di procedure sulla gestione amministrativa e contabile dei progetti, soprattutto di ricerca, inclusa la loro rendicontazione. Il percorso formativo e professionale (intenso, articolato e specialistico, con lo svolgimento di attività rivolte soprattutto alle esigenze istituzionali della Scuola Superiore Sant’Anna e al contesto esterno) richiede una buona attitudine al lavoro di gruppo e buone capacità comunicative.

La selezione pubblica avverrà attraverso un colloquio e, per presentare domanda di partecipazione, è necessario essere in possesso di un diploma di scuola media superiore e non aver superato i 32 anni alla data di scadenza del bando, ovvero lunedì 6 marzo 2023.

Il bando e il link per presentare domanda di partecipazione sono disponibili a questo link.

Fonte: Scuola Superiore Sant’Anna