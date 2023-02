L'arte si insegna al bar e ai circoli di Montelupo

L’arte è per tutti e si può parlare d’arte in tutti i luoghi. Nasce da questa idea un piccolo progetto sperimentale promosso dalla Fondazione Museo Montelupo: ART OUTSIDE.

Si tratta di un ciclo di conferenze tenute dallo storico e critico di arte contemporanea, Christian Caliandro in luoghi diversi da quelli istituzionali: bar, osterie, circoli.

Tre gli appuntamenti attualmente in programma.

Lunedì 13 febbraio ore 18.00, “Impressionismo e Post-Impressionismo”, presso bar pasticceria Vezzosi, Corso Garibaldi, 13

Lunedì 27 febbraio ore 18.00, “Cubismo e Futurismo”, presso Antica Osteria del Sole, via XX Settembre, 23.

Lunedì 13 marzo alle ore 18.00, “Astrazione: avanguardie e modernismo”, presso Circolo Il Progresso, via Virgilio Rovai, 43

Christian Caliandro è storico, critico d’arte contemporanea e curatore. Insegna all’Accademia di Belle Arti di Firenze. Cura la rubrica "In pratica" per la rivista «Artribune» e collabora con «minima&moralia»; dal 2017 co-dirige “La Chimera – Scuola d’arte contemporanea per bambini” a San Vito dei Normanni (Brindisi). Tra i suoi ultimi libri, “Italia Revolution. Rinascere con la cultura” (Bompiani, 2013), “Italia Evolution. Crescere con la cultura” (Meltemi, 2018) e il manuale “Storie dell’arte contemporanea” (Mondadori Education, 2021).

Il suo ultimo libro “L’arte rotta” è una riflessione attorno al sistema dell’arte e sul fatto , che si sia incrinato il sistema intorno ad essa, la bellissima finzione in cui l’industria dell’arte amava specchiarsi.

A Montelupo Fiorentino ha curato i Cantieri di Arte Contemporanea nel 2021 e nel 2022

"Sono fermamente convinta che l’arte debba essere aperta a tutti e fruibile ovunque. Non è la prima volta che mi capita di fare questa affermazione, ma ritengo che si tratti dell’elemento cruciale intorno al quale ruotano molte delle scelte culturali dell’amministrazione.

Art Outside è un piccolo e semplice progetto sperimentale, che vuole portare le lezioni di arte Contemporanea in luoghi non istituzionali, in modo da favorire la partecipazione, e incuriosire anche coloro che non sono abituati a questo tipo di iniziative. Christian Caliandro, storico e critico d’arte ha poi chiarezza e capacità di coinvolgimento del pubblico. Confido che questi siano i primi tre appuntamenti di una rassegna più ampia. Ringrazio gli esercizi commerciali che hanno accettato con entusiasmo la nostra proposta", afferma l’assessore alla cultura Aglaia Viviani.

Partecipazione gratuita. Per informazioni: info@museomontelupo.it; 0571 1590300

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio stampa