Raccolta farmaci Castelfiorentino, si raccolgono donazioni

Donare un farmaco a chi ne ha effettivo bisogno. Una scelta semplice, ma anche un gesto nobile, poiché attesta il livello di empatia, sensibilità e attenzione nei confronti di chi si trova in una condizione di grave difficoltà economica. E’ con questo spirito che domani – sabato 11 febbraio – si svolgerà la “Giornata Nazionale di raccolta del farmaco”, iniziativa all’insegna della solidarietà sociale che si tiene in tutta Italia, e che a Castelfiorentino coinvolgerà tutte le farmacie e le associazioni di volontariato del territorio.

Promossa dalla Fondazione Banco Farmaceutico e dalla Misericordia in collaborazione con il Comune di Castelfiorentino, Prociv Arci, AUSER, AVIS, AVO, Fratres e Caritas (unitamente ad altre associazioni di volontariato), la “Giornata nazionale di raccolta del farmaco” ripropone anche quest’anno le modalità di raccolta già sperimentate positivamente nelle passate edizioni: le persone che intendono aderire alla campagna potranno infatti acquistare i farmaci presso le farmacie (farmacie comunali 1 e 2, farmacia Venturi, farmacia di Granaiolo), e donarli contestualmente al loro acquisto. I farmaci da donare sono quelli “da banco”, esclusi dal rimborso del SSN. Dalla Misericordia tengono in ogni caso a ricordare che le maggiori esigenze sanitarie riguardano gli antipiretici, i fermenti lattici, i disinfettanti (cavo orale o contro la tosse), gli analgesici, gli antinfluenzali, gli integratori vitaminici, le pomate ecc…

Gli orari in cui saranno presenti i volontari che si occuperanno della raccolta sono i seguenti: Farmacia Comunale 1 (8.30-13.00 e 15.30-20.00), Farmacia Comunale 2 (8.30-13.30), Farmacia Venturi (8.30-13.00 e 15.30-20.00), Farmacia di Granaiolo (9.00-13.00)

“Anche quest’anno - osserva l’Assessore alla Sanità, Alessandro Tafi – confidiamo nella grande sensibilità della popolazione di Castelfiorentino, che ha sempre risposto a questa iniziativa di solidarietà in modo straordinario. La raccolta dei farmaci da banco offre la possibilità di curarsi a persone che si trovano in difficoltà economica, e tendono conseguentemente a trascurare la propria salute. Si tratta dunque di una campagna che, grazie anche al supporto del volontariato e delle numerose associazioni che vi partecipano, contribuisce a rafforzare la rete di protezione sociale del nostro territorio”.

La “Giornata nazionale di raccolta del farmaco” si svolge in contemporanea in migliaia di farmacie italiane. Per maggiori informazioni www.bancofarmaceutico.it

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio stampa