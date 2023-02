Restyling in corso per il Forte Belvedere in vista dell’estate. Con la chiusura invernale, per evitare i disagi durante il periodo di fruizione pubblica del complesso mediceo, la Direzione Servizi Tecnici del Comune con il suo il Servizio Belle Arti ha deciso di realizzare, per la prima volta, un intervento complessivo e organico di restauro e risanamento conservativo di tutte e quattro le facciate della Palazzina Medicea, che concorrerà ad esaltare le caratteristiche architettoniche dell’edificio migliorando, al contempo, le condizioni di sicurezza di tutte le parti esterne della struttura.

“Per la prima volta si interviene in modo complessivo sui paramenti esterni della Palazzina durante i mesi di chiusura del Forte per poter restituire uno dei luoghi più amati e apprezzati dai fiorentini in tutto il suo splendore alla città con il periodo estivo. – sottolinea la vicesindaca Alessia Bettini – Il Forte Belvedere riaprirà a giugno, adesso siamo impegnati per la sua piena valorizzazione”.

“Ad oggi sono in corso i lavori sulla facciata Nord, rivolta verso la città di Firenze - ha detto l’assessore ai Lavori pubblici Titta Meucci - ma per prima volta realizzeremo un intervento organico di restauro e risanamento conservativo delle quattro facciate della Palazzina Medicea, compresa la Torre dell'Orologio. Un intervento realizzato con risorse proprie del Comune per circa 250mila euro”.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa