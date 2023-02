Ruba soldi e bancomat all'ospedale di Pescia, denunciato 46enne

Furti all'ospedale di Pescia. I carabinieri della locale stazione hanno denunciato un 46enne italiano di Ponte Buggianese. Il primo furto a lui attribuito risale a dicembre 2022, ai danni di un anziano vittima di un malore. Dopo essersi recato al pronto soccorso, si era accorto che alla fine della visita gli era stato rubato il portafogli con denaro, bancomat e effetti personali.

Sono seguite altre tre denunce presentate dal personale sanitario che aveva subito furti di denaro, carte di credito ed effetti personali custoditi all’interno degli armadietti degli spogliatoi riservati agli operatori dell’ospedale. In alcuni casi l’autore, dopo essersi impossessato delle carte di credito e bancomat, aveva effettuato dei prelievi di contante presso sportelli ATM ed effettuava acquisti tramite POS in esercizi commerciali per un valore totale di 1400 euro.

Dalle telecamere dell'ospedale, del Comune e degli sportelli Atm i carabinieri hanno identificato un uomo che ogni giorno veniva in ospedale nonostante non fosse un dipendente dell'ospedale. Dalla perquisizione disposta, i carabinieri hanno trovato gli effetti personali di alcune persone oltre a 7 pc della direzione sanitaria e timbri a inchiostro dell'Asl Toscana Centro. Trovati anche i vestiti e le scarpe con i quali l’uomo era stato immortalato dalle telecamere dei sistemi di videosorveglianza degli sportelli ATM e dell’ospedale.

La refurtiva è stata riconsegnata agli aventi diritto e l’uomo è stato denunciato per furto, ricettazione ed indebito utilizzo di carte di credito e di pagamento.