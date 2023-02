Serial killer di cani nel Livornese, indagini in corso

Dodici cani assaliti dal 2020 vicino a Piombino. Gli investigatori sono a caccia di colui che ha aggredito gli animali. I fatti si sono svolti dal 2020 a oggi a Fiorentina, nel Livornese, in una campagna dove i cacciatori tengono i box coi cani da caccia.

Stando a Il Tirreno, ogni quattro-sei mesi un individuo si aggira nelle campagne e compisce i cani. Alcuni hanno subito menomazioni gravi mentre altri sono stati uccisi. La procura di Livorno ha aperto un'inchiesta, sono in corso le indagini.

Uno dei casi più eclatanti è stato per la vigilia di Natale del 2022. Cappuccio alzato per non farsi riconoscere, l'individuo è arrivato nel recinto-cuccia di un cocker, ha spezzato il lucchetto e ha colpito al cranio l'animale, poi deceduto. Nella stessa notte ha ucciso un breton e provocato menomazioni ad altri tre animali.