Sorpreso a rubare in una villetta, arrestato

Furto in abitazione a Campi Bisenzio, un 36enne di origini albanesi è finito in manette. I carabinieri sono intervenuti in via Galilei in una villetta. Hanno trovato il ladro nel giardino. Era con un complice, poi fuggito.

Il 36enne era intento a scardinare l’inferriata di una porta finestra. Bloccato mentre cercava la fuga, il 36enne è stato identificato: ha precedenti per analoghi reati ed è in Italia senza fissa dimora. L’uomo è stato così tratto in arresto per l'ipotesi di tentato furto in abitazione. Sequestrati gli oggetti da scasso utilizzati.