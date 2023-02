Toscana Atletica Empoli, fine settimana ricco di gare in tutta Italia

Altro fine settimana ricchissimo di gare in giro per l'Italia per la Toscana Atletica Empoli, sia nazionali che regionali, quello di sabato 4 e domenica 5 febbraio.

Ad Ancona nei campionati italiani indoor juniores e promesse, sfiorato due volte il podio: nei m 3000 promesse Greta Settino, al primo anno di categoria, è arrivata al 4° posto, correndo in 9.44.98 e stabilendo il primato personale anche rispetto all'outdoor, e nel triplo juniores con Clarissa Pacini, anche lei al primo anno di categoria, che si è classificata al 5° posto con la misura di 11,89.

Altri risultati sono stati il 9° posto di Gaia Pianigiani nel salto in alto juniores, con 1,64, il 13° posto di Tessa Macaluso nei 60Hs promesse con 8.85, che in batteria ha stabilito il nuovo primato personale di 8.82 e il 34° posto della staffetta 4x200 juniores composta da Clarissa Pacini, Aurora Parigi, Asia Musetti e Matilde Bargellini con 1.51.29.

Nelle gare regionali in giro per l'Italia da segnalare il secondo posto ai campionati regionali staffette di cross di Francesca Sestaioni, Giada Gonnelli, Alessia Gambone e Anna Rizzuto.

A Modena, primato personale per Sali Baldari nel salto triplo con 11,19, vicinissima al minimo per la partecipazione per gli italiani allieve; a Carrara, primato personale per Anna Mosti nei 50m con 7.41.

Fonte: Toscana Atletica Empoli