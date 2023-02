Tutela di rospi e rane, serie di eventi a Pontassieve

A Pontassieve una serie di eventi per conoscere l’attività portata avanti sul territorio per la tutela e salvaguardia dei piccoli anfibi come rospi e rane.

Sabato 11 febbraio a Pontassieve si celebrano i 30 anni del progetto S.O.S. Anfibi, realizzato sul nostro territorio dal WWF. Un progetto che i volontari, coordinati dal biologo Carlo Scoccianti, portano avanti per tutelare, nell’area collinare tra Vetrice e Galiga, i piccoli anfibi come rospi e rane che migrano per riprodursi dalle colline in cerca dell’acqua nel fondovalle.

Per far scoprire questa attività e per coinvolgere la cittadinanza sabato 11 febbraio l’amministrazione organizza due laboratori ludico-educativi e una conferenza. Si comincia alle ore 10 presso la Ludoteca comunale con il gioco "piccoli mondi" che guiderà i più piccoli e i loro genitori nella creazione degli scenari relativi al bosco e al lago/fiume in due grandi scatole realizzate con materiali naturali, lasciando i bambini liberi di esplorare e di dare spazio alla loro immaginazione, inventando piccole storie. Alle 10,30 in Biblioteca Comunale, giochi e letture con Ma che giorno "Bufo Bufo" con Karmino ululiamo alla luna e salviamo i rospi dalla strada .

Di seguito, alle 11,30 nello spazio giovani “Il Gabbio”, si terrà la conferenza a cura del biologo Carlo Scoccianti, che ripercorrerà i 30 anni di attività del progetto S.O.S. Anfibi con la premiazione da parte dell'amministrazione comunale del Comitato per le Oasi WWF dell'area fiorentina che da 30 anni porta avanti sul nostro territorio questa campagna.

Chi desidera maggiori informazioni può consultare il Sito web: www.proteggereglianfibi.it

Fonte: Ufficio Stampa