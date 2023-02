Anche in biblioteca a Empoli è San Valentino

Un laboratorio per i più piccoli ma anche una vetrina con tanti spunti di lettura. Anche nelle sale della biblioteca comunale Renato Fucini di via dei Neri 15 è tempo di San Valentino. L'appuntamento per bambine e bambini a cura della sezione Ragazzi della Fucini è in programma domani, martedì 14 febbraio 2023: si comincia a partire dalle 17 con L'Ora del racconto per partecipanti da 3 a 7 anni di età. Sarà l'occasione per parlare di amicizia e amore sfogliando libri e raccontando storie, insieme ai bibliotecari. Per partecipare è necessario prenotare inviando una mail all'indirizzo sezione.ragazzi@comune.empoli.fi.it oppure chiamando lo 0571 757873.

I suggerimenti di lettura dedicati a San Valentino sono invece disponibili nella vetrina principale della biblioteca, allestita per l'occasione.

GLI ORARI - La sezione Ragazzi è aperta dal lunedì al venerdì in orario 10 - 19 e il sabato nelle fasce orarie 9 - 13 e 16 - 20, mentre la sezione generale è aperta dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 20 e il sabato dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20. Per quanto riguarda i punti prestito "Ti presto", alla Casa della memoria l'apertura al pubblico è il lunedì e il mercoledì in orario 16-19 mentre al Centro Giovani Avane è il martedì in orario 9-12 e il giovedì in orario 16-19. Al punto prestito Bibliocoop al Centro*Empoli in via Sanzio, porte aperte il lunedì dalle 9 alle 12 e il mercoledì e il venerdì dalle15 alle 19.

