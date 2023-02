Carnevale di Viareggio, bagno di folla ai corsi mascherati: le foto

(foto Stefano Dalle Luche)

I giganteschi carri del Carnevale di Viareggio stanno dando spettacolo sui viali a Mare, nel programma dei sei Corsi Mascherati dal 4 al 25 febbraio in corso in queste settimane. Di seguito ecco le fotografie della sfilata di domenica 12 febbraio, a cura di Stefano Dalle Luche. L'edizione 2023 celebra i 150 anni del carnevale di Viareggio e i prossimi appuntamenti saranno per Giovedì Grasso in notturna, dalle 18 del 16 febbraio, domenica 19 dalle 15, il 21 febbraio per Martedì Grasso e il gran finale sabato 25 febbraio, entrambi dalle 17 e chiusura con premiazione e spettacolo pirotecnico.

(foto Stefano Dalle Luche)7

Ai Corsi Mascherati partecipano nove carri di prima categoria, alti anche oltre 20 metri, quattro di seconda categoria, nove mascherate e dieci maschere che con il linguaggio dell'ironia e della satira raccontano la contemporaneità. Le enormi opere allegoriche di cartapesta realizzate dai maestri costruttori, in questa edizione richiamano l'attenzione sulla necessità di pace e sui cambiamenti climatici immaginando un mondo libero da guerre, crisi economiche e tensioni, in cui anche la pandemia diventi un lontano ricordo. Protagonista è poi il sorriso ritrovato, grazie alla forza del carnevale, e alla ritrovata voglia di divertirsi e ironizzare nonostante le difficoltà. Tra carri e maschere, ci sono anche quelli che celebrano l'importante anniversario, a distanza da quel Martedì Grasso del 1873 quando le prime carrozze addobbate a festa sfilarono lungo la via Regia, aprendo la strada ad una tradizione che quest'anno compie 150 anni e che attira visitatori da ogni parte d'Italia e non solo.