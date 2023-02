Casa e amore, in Toscana difficile trovare casa e partner insieme

In Italia oltre 1 persona su 3 vive da sola, più che San Valentino quindi, il Paese si prepara a festeggiare San Faustino, patrono dei single. Ma chi fosse disposto a tutto pur di trovare la propria metà dove dovrebbe prendere residenza per vedere aumentare le proprie chance di trovare un partner e magari anche una casa da comprare?

Immobiliare.it, il portale immobiliare leader in Italia, ha incrociato i dati demografici dell’ultimo censimento con quelli dell’accessibilità all’acquisto immobiliare per individuare le dieci città italiane dove i single hanno una maggiore possibilità di trovare casa e amore. Su tutte spicca la città di Trieste, seguita da Genova e Torino.

In particolare, sono state prese in considerazione le città con la percentuale più elevata di persone sole rispetto al totale della popolazione residente e tra queste sono state individuate quelle con un tasso di disoccupazione inferiore alla media nazionale. È stata poi considerata la percentuale di bilocali accessibili dal cittadino medio monoreddito, ovvero quelli per cui l’eventuale rata mensile del mutuo non superi un terzo dello stipendio.

Il Nord offre più chance per trovare un nido e qualcuno con cui condividerlo.

In bassa classifica due città toscane: Livorno e Prato. E se nella città marittima oltre 1 su 6 è alla ricerca dell’anima gemella e 2 bilocali su 3 sono alla portata delle tasche di un single, la situazione si complica a Prato: poco più di 1 cittadino su 8 è disponibile per iniziare una relazione romantica e solo il 10% delle case in città risulta accessibile. Qui, infatti, un bilocale costa circa 130mila euro, la seconda cifra più altra della nostra classifica dopo Padova.

