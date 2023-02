Giovanissima e già titolata: grandi successi per la ballerina empolese Sara Sabella

Grande successo per Sara Sabella 10 anni, allieva della Scuola di Danza SimonDanceStudio di Empoli, diretta da Simona Cerbioni. Sara Sabella è stata ammessa all’Accademia dell’Opera di Vienna per l’anno 2023/24 direttamente dalla Direttrice Christiana Stefanou.

Al concorso Agliana Danza tenuto nel weekend dell'11 e 12 febbraio Sabella ha ricevuto numerosi riconoscimenti e borse di studio. Nominato Miglior Talento Classico, avrà una Borsa di studio per la selezione all’Accademia di Montecarlo Princesse Grace, dove Sara Sabella è già stata invitata l’anno passato al corso estivo.

Inoltre è stata selezionata per il Summer dell’European School of ballet di Amsterdam. Numerosi riconoscimenti importanti per una giovanissima allieva che porta in alto il nome della scuola SimonDanceStudio.