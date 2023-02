Il centrodestra sceglie il civico Montomoli: "Governo Meloni anche a Siena"

Si è svolta questa mattina, lunedì 13 febbraio a Siena, la conferenza stampa del candidato sindaco Emanuele Montomoli – sostenuto dalla sua lista civica Emanuele Montomoli Sindaco - insieme ai partiti della coalizione di centrodestra, Coraggio Italia, Nuovo Psi e la lista civica Siena Aperta.

“Per iniziare ci tengo a congratularmi con Anna Ferretti per aver vinto le primarie del suo partito e le dico ‘benvenuta’”. Emanuele Montomoli, apre con questo saluto la conferenza stampa per poi entrare nel vivo della campagna elettorale annunciando l’ingresso tra i suoi sostenitori dei partiti Coraggio Italia e Nuovo Psi.

“Abbiamo visto come nelle elezioni regionali in Lombardia e Lazio l’affluenza sia calata – ha detto Montomoli -. Questo sarà uno dei temi fino a maggio. Dobbiamo riportare gli elettori al voto altrimenti, con un 40% di astenuti, non si può parlare di rappresentazione. In questi mesi voglio incontrare le persone, stargli vicino, ascoltarle. Non sarà una campagna elettorale dai toni aggressivi, almeno io mi auguro questo. Voglio dare uno sviluppo e una strategia per Siena che guardi ai prossimi dieci anni – ha proseguito Montomoli - Tre sono gli asset da valorizzare e rettificare. Per primo il Biotecnopolo e tutte le risorse che porterà: non vanno bruciate, devono essere motore e non benzina. Poi il turismo: Siena deve essere sempre piena, non solo per il Palio. Dobbiamo organizzare più eventi nel corso di tutto l’anno per una vera e propria destagionalizzazione turistica. Infine, i trasporti. “L’obiettivo è avvicinare Siena all’alta velocità – conclude il candidato sindaco - anche con l’aiuto del governo nazionale”.

Un ponte quello con Roma che Francesco Michelotti, deputato di Fratelli d'Italia intende sfruttare a pieno: "Vogliamo replicare il governo Meloni anche nella nostra città. Il collegamento con la Capitale sarà diretto – ha spiegato Michelotti-. Ho chiesto al Viceministro ai Trasporti Galeazzo Bignami e al Ministro del Turismo Daniela Santachè di venire a Siena come interlocutori per potenziare gli asset che Emanuele ha ben illustrato oggi. Auspico in futuro anche la presenza Ministro della Salute Orazio Schillaci - ha proseguito Michelotti -. È finita la stagione delle rendite di posizione e dell’isolamento. Adesso occorre attrarre investimenti e investitori. La campagna elettorale sarà costruttiva e di proposta, senza esasperazioni. Moderati nei toni, ma intransigenti sui valori. La candidatura di Montomoli è per rinnovare la città e quindi saremo al suo fianco fino alla fine".

"Arezzo e Pistoia hanno riconfermato il centrodestra come amministrazione comunale, è simbolo che questa alleanza funziona non solo a livello nazionale ma anche locale – ha detto l’On. Erica Mazzetti di Forza Italia - Ben venga un candidato lungimirante per un centrodestra unito e compatto”.

“Le caratteristiche che mi hanno colpito di Emanuele – ha detto invece l'onorevole della Lega Tiziana Nisini. sono pragmatismo, praticità e unicità. Ciò che manca oggi alla politica. Montomoli è un professionista che non ha certo bisogno di fare il sindaco, ma che si è messo in gioco lo stesso per amore della sua città e dei senesi e, per come lui stesso sottolinea, per ridare qualcosa alla sua terra che tanto gli ha dato – ha concluso Ninisi - Il coinvolgimento di Roma sarà continuo. Serve ripensare a un programma che rimetta Siena al centro, anche a livello regionale”.

Alberto Lucioli, dell’Unione di Centro, appoggia incondizionatamente Montomoli: "I problemi a Siena ci sono, se dovessi scegliere un candidato per risolverli voterei Emanuele".

In videocollegamento da Venezia anche Martina Semenzato, di Coraggio Italia: "Emanuele è un coraggioso come il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro. Sono rimasta colpita dalla frase di Montomoli ‘l'amministrazione guardi con attenzione alle generazioni future’. L’obiettivo è infatti costruire la città avendo sempre in mente le generazioni del futuro. Anche noi di Coraggio Italia saremo al suo fianco certi che sia il candidato giusto per rinnovare Siena".

Fonte: Ufficio Stampa