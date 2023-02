Fdi Firenze: "Basta lucchetti sui ponti, creiamo un giardino degli innamorati"

Creare all'interno di un'area verde o di parco pubblico una zona denominata “giardino degli innamorati”, individuando lo spazio all'interno di alcuni parchi cittadini e dare mandato alla Direzione Ambiente - Servizio Parchi, Giardini ed Aree Verdi - di provvedere all’installazione di panchine che potranno essere donate da privati cittadini, anche con la possibilità di apporre targhe che ricordino una storia d’amore. È quanto chiede il gruppo Fratelli d’Italia a Palazzo Vecchio in una mozione, che è stata illustrata questa mattina in conferenza stampa dal capogruppo Alessandro Draghi e dal capogruppo al Quartiere 2 Simone Sollazzo. L’iniziativa ha ricevuto il gradimento anche da parte del capogruppo in Consiglio regionale Francesco Torselli.

“Un modo concreto – ha spiegato Draghi – per togliere dalle zone monumentali della città lucchetti e scritte sui muri. In una delle aree verdi che proponiamo all’amministrazione potrebbe essere posto anche un muro e permettere agli innamorati di lasciare lì la loro testimonianza”.

Queste le aree verdi proposte: Parco del Mensola, Parco dell'Argingrosso, Parco di San Bartolo a Cintoia, Parco dell'Anconella, Villa di Rusciano, ex Scuderie Reali di Porta Romana, area verde Malcantone (Coverciano).

“Tutte aree – precisano i consiglieri di Fratelli d’Italia – che presentano ampi spazi liberi nei quali sarebbe possibile realizzare un angolo dedicato a tutti gli innamorati”.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa