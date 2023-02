Immagine Italia & Co, in Fortezza la 16esima edizione chiude in positivo

Si chiude oggi alla Fortezza da Basso la 16° edizione di Immagine Italia & Co che si è svolta in concomitanza con la quinta edizione di Firenze Home Texstyle facendo registrare un’ottima performance quanto a presenza di operatori qualificati provenienti da tutto il mondo.

Le rinnovate sinergie fra i due saloni, soprattutto alla luce dello straordinario impegno organizzativo profuso da entrambe le organizzazioni, hanno portato ad una affluenza di compratori di qualità sia italiani che esteri e hanno fatto registrare dati di accesso molto significativi. Sono stati oltre 6.500 gli ingressi nei tre giorni di fiera, dei quali il 60% di operatori qualificati con un 15% di buyer esteri provenienti da 21 paesi.

"Abbiamo scoperto sul campo – sottolinea Alessandro Legnaioli, presidente di Underbeach – che il settore è meno sofferente di quanto alcuni pensassero. Il nostro show, unico nel suo genere, ha saputo chiamare a raccolta i clienti più qualificati che in tre giorni hanno potuto apprezzare la più ampia panoramica del settore con oltre centocinquanta collezioni. Grande interesse per la nuova area che racconta l’ecosostenibilità in maniera concreta e didattica e accosta la buona tavola a Km zero ad uno stile di vita consapevole e responsabile. Grande riconferma per gli speed meeting tra negozi e aziende e infine un calendario sfilate pesato e curato in ogni dettaglio".

"Con lo svolgimento in contemporanea di Firenze Home Texstyle e Immagine Italia è stata premiata la formula vincente del connubio tra due settori affini e complementari come il tessile per la casa e l’intimo lingerie, che rappresenterà l’asset incondizionato per la programmazione delle edizioni future di entrambe le fiere all’interno del nostro quartiere espositivo", ha dichiarato Lorenzo Becattini, presidente di Firenze Fiera.

Importanti sono state le collaborazioni con Ice Agenzia, che ha partecipato attivamente nella selezione e nell’invito dei clienti stranieri, con FASHION SFERA, la più grande piattaforma di business online dedicata al 100% a lingerie, costumi da bagno, homewear, abbigliamento sportivo e prêt-à-porter sui mercati dei paesi della CIS e con Cyl per l’incoming dei buyer Spagnoli.

Fonte: Ufficio stampa