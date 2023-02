Montopoli cresce, saldo positivo per la popolazione nel 2022

Cresce la popolazione residente a Montopoli. Al 31 dicembre 2022 sono 11.211 i cittadini che risiedono nel Comune di Montopoli in Val d'Arno mentre al primo gennaio 2022 i residenti risultavano essere 11.133. Un saldo positivo nonostante si facciano sentire anche all'ombra della torre di San Matteo gli effetti del calo demografico che da tempo investe il Paese.

I bambini nati nel 2022 sono stati 75 mentre le persone decedute 114. Alto, però, il numero di chi si è trasferito a Montopoli: 439. Con un saldo migratorio positivo di 117 nuovi residenti.

Entrando nel dettaglio dei numeri anagrafici si nota che la metà dei nuovi cittadini ha un'età compresa nella fascia tra i 18 e i 45 anni. Segno che Montopoli e le sue frazioni sono attrattive per i giovani e le nuove famiglie.

Guardando invece alla geografia, oltre alla continua espansione di San Romano e Capanne si nota un ritorno di preferenze ad abitare a Marti e a Montopoli.

«Questi numeri – ha commentato il sindaco Giovanni Capecchi – ci mostrano una fotografia precisa di ciò che accade a Montopoli a livello demografico. Numeri che ci inorgogliscono perché vuol dire che i nuovi residenti trovano qui i servizi necessari alla loro vita quotidiana. Devono però essere anche un faro per le future decisioni politiche e lo saranno per il piano strutturale che in questi mesi stiamo redigendo insieme ai tecnici e ai cittadini. Un punto di partenza per i servizi scolastici e sociali ma anche spunto di riflessione per ciò che può essere il concetto più ampio di benessere. Per questo, uno degli obiettivi sarà rivitalizzare i borghi di Montopoli e Marti e rendere sempre più vivibili le aree industriali attraverso lo sviluppo di condizioni ambientali, logistiche e identitarie moderne e innovative»

Fonte: Comune di Montopoli in Val d'Arno