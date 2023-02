Presunta violenza sessuale, revocati i domiciliari per Lucarelli e Apolloni

Revocati gli arresti domiciliari e disposto l'obbligo di dimora, dopo il ricorso dei legali della difesa, per Mattia Lucarelli, figlio dell'ex attaccante Cristiano, e Federico Apolloni. I due calciatori 23enni erano stati arrestati quasi un mese fa, il 20 gennaio, per violenza sessuale ai danni di una 22enne studentessa americana. La disposizione arriva dal tribunale del Riesame di Milano. La vicenda riguarderebbe la notte tra il 26 e il 27 marzo 2022, altri tre amici dei due calciatori risultano indagati. I due calciatori non possono uscire nelle ore notturne. Stando alle indagini, venne caricata in auto fuori da un locale dai cinque giovani, che non l'avevano mai conosciuta prima, e proprio perché ubriaca venne portata in un appartamento in centro a Milano di proprietà di Lucarelli. Là sarebbero avvenuti gli abusi. "Non toccatemi", ripeteva la studentessa, come emerge dagli audio dei video girati dal gruppo di ragazzi.