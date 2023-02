Ricercato in Albania, trovato a Pisa: arrestato

Un 21enne è stato arrestato a Pisa. Il giovane, di origini turche, è stato fermato domenica 12 febbraio dalla polizia sui Lungarni. Ha riferito di essere in città per turismo ma gli agenti hanno scoperto di più. Il 21enne era infatti ricercato in campo internazionale per arresto provvisorio ai fini estradizionali verso l'Albania, a seguito di condanna per il reato di falsificazione di documenti commesso proprio in Albania. Deve scontare una pena di nove mesi di reclusione. Arrestato, è a Sollicciano.