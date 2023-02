Ruba in lavanderia, denunciato dai carabinieri

Un uomo di 42 anni è stato denunciato dei carabinieri di Livorno per presunto furto all'interno di due lavanderie automatiche della città labronica.

Secondo l'accusa dei militari, che sono arrivati alle loro conclusioni dopo aver visionato le immagini delle telecamere, l'uomo avrebbe operato nella stessa maniera per entrambe le attività commerciali, ovvero di notte e forzando le porte degli uffici per prendere le valigette metalliche con dentro l'incasso, o dopo aver scassinato il distributore del detersivo e dei prodotti igienici per prendere il denaro.

L'uomo ha altri precedenti per la stessa tipologia di reato.