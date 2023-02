Treni, FI Empolese Valdelsa: "Degrado nelle stazioni e non solo"

Nella settimana appena trascorsa si sono riuniti gli eletti e i coordinatori del circondario dell’Empolese-Valdelsa, per fare il punto della situazione dopo la conferenza sui trasporti tenutasi a fine dicembre. Conferenza che molto risalto ha avuto sulla stampa e nell’ambiente politico in generale.

“Purtroppo”, sottolinea Giuseppe Romano, capogruppo Forza Italia presso l’Unione dei comuni Empolese Valdelsa, “dopo la conferenza sullo stato dei trasporti nella tratta Siena – Firenze, con un focus in primo piano sull’empolese in generale, agli apprezzamenti ricevuti dai cittadini che hanno avuto modo di condividere il contenuto delle analisi e delle proposte fornite, ha fatto seguito il silenzio di chi era chiamato a rispondere. Continuiamo a rimanere in attesa di riscontri puntuali e fattivi da parte della Regione, di Trenitalia e dei Comuni competenti, perché sia posto finalmente immediato rimedio allo stato di disagio attuale”.

“Per quanto ci riguarda”, interviene Samuele Spini coordinatore Comunale di F.I. in Empoli, “avevamo presentato delle proposte concrete per far fermare le tre frecce Genova-Roma, l’Intercity e l’Intercity notte ad Empoli con precise coincidenze per Siena e con la possibilità quindi di servire un bacino di oltre centomila persone, ma ad oggi nessuna risposta è intervenuta. E grave il silenzio del Comune di Empoli dal quale ci aspettavamo ben altro atteggiamento.”

“Non parliamo poi”, aggiunge Daniele Bagnai consigliere comunale a Montelupo, “del degrado delle nostre singole stazioni. Avevamo segnalato la vandalizzazione della stazione di Montelupo, ma aldilà di una generica proposta di coordinarsi con Trenitalia, nulla è successo e le foto allegate, ne sono ahimè la testimonianza. Tra l’altro lo scorso weekend risulta come alle 23 la stazione era piena di ragazzi ubriachi, che oltre ad aver lasciato bottiglie sparse, hanno scambiato la biglietteria automatica e la panchina sotto il tabellone luminoso con gli orari, per l’espletamento di bisogni fisiologici. Anche sul punto la richiesta di telecamere a scopo di deterrenza non ha avuto seguito”.

“Per non parlare poi degli investimenti promessi a breve e lunga scadenza sulla linea, di cui noi ad oggi non abbiamo visto traccia,” precisa Diego Crocetti, coordinatore comunale di Capraia e limite. “Il tanto promesso treno Ibrido blues (diesel-elettrico) inaugurato in fretta e furia il 22 dicembre poco dopo il nostro articolo (ma guarda il caso !) è misteriosamente sparito dai binari dell’Empoli-Siena, per non parlare degli investimenti promessi e dei soldi stanziati che non sono stati misteriosamente impiegati. Se si raddoppia il tratto Empoli-Granaiolo, perché non raddoppiare ed elettrificare tutta la linea? Viceversa con il binario unico tra Siena e Poggibonsi i problemi di congestione e di volumi del traffico rimarranno tali e quali. Con la nostra proposta invece si guadagneranno ad opera conclusa quasi 40 minuti, quindi i soldi spesi valgono la resa. Ulteriore questione poi decisamente importante è data dalla necessita che la ferrovia sia dotata di scaldiglie, ossia di un apparato necessario per non far ghiacciare i gli scambi dei binari e di cui ad oggi la linea ne è incredibilmente sprovvista.”

“Chi ha ruoli di responsabilità nelle Istituzioni deve mettere mano ai gravi problemi in essere cercando di avviarne da subito la soluzione,” conclude Giuseppe Romano, “Non serve a nulla enfatizzare il raddoppio Empoli- Granaiolo, considerato anche il modesto ritorno che questa circostanza comporta, (soli 5 minuti in meno sul tratto Firenze-Siena) : occorre realizzarlo e basta. Mettendo poi finalmente mano a tutte le problematiche che riguardano la tratta in questione. Per quanto ci riguarda non arretreremo dal denunciare la gravità della situazione e la necessità che il sistema dei trasporti sia all’altezza delle legittime aspettative dei cittadini e al passo con i territori evoluti e moderni.”

Diego Crocetti (Coordinatore Fi Capraia e Limite)

Giuseppe Romano (Capogruppo Fi Unione dei comuni)

Samuele Spini (Coordinatore comunale Empoli)

Daniele Bagnai (Consigliere comunale Fi Montelupo Fiorentino)