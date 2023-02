Empoli in Azione: "Segnalare degrado tramite app Youpol alle forze dell'ordine"

Tornano le proposte di Empoli in Azione. Stavolta il tema riguarda la sicurezza in città, e anche questa volta la comunicazione viene effettuata tramite una lettera che il comitato ha inviato al sindaco Brenda Barnini e alla stampa. Ecco il contenuto.

Abbiamo notato durante alcuni incontri avuti con la nostra cittadinanza, che uno strumento sviluppato dalla Polizia di Stato, per la prevenzione dei reati, è poco conosciuto dalla nostra comunità.

Ci riferiamo all’applicazione (APP) denominata YOUPOL, strumento nato per mettere in contatto il cittadino con le forze dell’ordine, potendo inviare direttamente dal proprio telefono cellulare alle forze di Polizia video, file audio, immagini, etc. inerenti eventi relativi a spaccio di sostanze stupefacenti, atti di bullismo, violenze di genere, molestie.

Chiediamo quindi che siano presi contatti con la Questura di Firenze, affinché nell’ottica di una fattiva collaborazione fra enti dello Stato siano pianificati degli incontri a livello cittadino per divulgare questo strumento.

A nostro avviso dovrebbero essere coinvolti nella formazione/informazione le associazioni di categoria, i gestori di pubblici esercizi, le scuole, le associazioni di volontariato e le associazioni della “terza età”.

Inoltre, nei luoghi pubblici (stazione ferroviaria, fermata bus, bacheche scolastiche, sala aspetto pronto soccorso) sarebbe consigliabile la presenza di materiale informativo (poster e/o volantini) che pubblicizzi questa importante ed utile applicazione.