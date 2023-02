Addio all'ex comandante della polstrada di Empoli Francesco Qualità

E' scomparso a 83 anni l'ex comandante della polizia stradale di Empoli Francesco Qualità. Era andato in pensione una ventina d'anni fa ma ha conservato un bel ricordo di professionalità e gentilezza in tutti coloro con cui ha avuto a che fare. Lascia la figlia Marianna e la sorella. Domani, mercoledì 15 febbraio, si terranno i funerali alle sale del commiato dell'ospedale San Giuseppe di Empoli. Saranno celebrati dal proposto di Empoli don Guido Engels. La salma riposerà in seguito nel cimitero di Santa Maria. A questo link è possibile esprimere un messaggio di cordoglio.